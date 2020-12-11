Наука и технологии
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Раскрыта внешность флагманских "умных" часов realme Watch S Pro
Анонс ожидается в этом месяце
Несмотря на то, что анонс флагманских “умных” часов realme Watch S Pro еще не состоялся, внешность грядущей новинки уже перестала быть секретом.
Незадолго до анонса realme Watch S Pro представители компании решили подогреть интерес к новым часам. Сперва был опубликован официальный тизер, который позволил ознакомиться с передней панелью realme Watch S.
Сейчас же генеральный директор realme India Мадхав Шет поделился качественным изображением новинки в рабочем состоянии. По его словам, realme Watch S Pro будут первым устройством премиум-класса в линейке “умных” часов.
В официальном тизере сообщается о том, что мероприятие, посвященное анонсу флагманских “умных” часов realme, состоится в режиме онлайн. Дата презентации, к сожалению, не раскрывается, однако по словам инсайдеров, случится это уже в декабре.