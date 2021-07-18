Раскрыта внешность и характеристики фитнес-браслета Realme Band 2

Так, согласно обнародованным данным, китайская компания решила увеличить экран преемника преемника в лице Realme Band — диагональ экрана последнего составляет 0,96 дюйма, тогда как Realme Band 2 оснащен 1,4-дюймовым дисплеем. Устройству приписывают перманентную поддержку анализа ЧСС, SpO2 и артериального давления. Что касается размеров Realme Band 2, они составляют 45,9 x 24,6 x 12,1 мм. Отмечается также наличие Bluetooth 5.1 и защищенности IP68.