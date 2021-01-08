Раскрыта внешность неанонсированного “умного”браслета OnePlus

Напомним, что по предварительным данным, OnePlus Band поучит 1,1-дюймовый AMOLED экран со степенью защитой IP68. Аккумулятор грядущей новинки обеспечит автономность работы достигающую 14 дней. По данным источников, стоимость “умного” браслета составит 35 долларов. Анонс OnePlus Band может состояться уже через три дня. Предполагается, что 11 января компания покажет и OnePlus Watch.