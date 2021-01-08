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Раскрыта внешность неанонсированного “умного”браслета OnePlus
И циферблаты OnePlus Watch
Незадолго до анонса энтузиастами была раскрыта внешность “умного” браслета китайского производителя OnePlus. Помимо прочего в сети распространились изображения циферблатов неанонсированных часов OnePlus Watch.
Что интересно, утечка обнаружилась в официальном приложении OnePlus Health. Так, пользователи нашли в нем большое количество картинок, которые и дали понять, каким именно окажется новый браслет.
Кроме того, в программе нашли и циферблаты для OnePlus Watch.
Напомним, что по предварительным данным, OnePlus Band поучит 1,1-дюймовый AMOLED экран со степенью защитой IP68. Аккумулятор грядущей новинки обеспечит автономность работы достигающую 14 дней. По данным источников, стоимость “умного” браслета составит 35 долларов. Анонс OnePlus Band может состояться уже через три дня. Предполагается, что 11 января компания покажет и OnePlus Watch.