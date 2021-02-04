Раскрыта внешность неанонсированных наушников AirPods Pro 2

В частности, судя по изображению, американский производитель решил существенно укоротить “ножки” наушников. Причем по рендерам можно подумать, что Apple и вовсе решила от них избавиться. Модель может получить идентичные Apple AirPods Pro внутриканальные насадки. Также новинке приписывают поддержку активного шумоподавления.

Отмечается, что изменится и форма наушников - они станут округленными. Предполагается, что компания выпустит две модели AirPods Pro 2 - стандартную и большую. Что касается кейса для зарядки, здесь серьезных изменений во внешнем виде ждать не стоит, однако его могут уменьшить и сделать более легким.