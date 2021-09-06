Раскрыта внешность неанонсированных «умных» часов Oppo Watch Free

Согласно данным источников, новинку назовут Oppo Watch Free. Судя по опубликованному изображению, часы будут выполнены в металлическом корпусе с круглым дисплеем. Также можно обратить внимание на наличие оптического датчика для выявления частоты сердечных сокращений. Помимо прочего можно заметить и две клавиши, предназначенные для навигации.

На данный момент информация о технических особенностях, стоимости и дате анонса грядущей новинки — не раскрывалась. Можно предположить наличие датчика NFC, eSIM, а также возможность выявлять насыщение крови кислородом.

Нескольким ранее в сети назвали “умные” часы с самой плавной работой помимо Apple Watch. Ими, по мнению блогера Ice Universe, оказались Oppo Watch 2.