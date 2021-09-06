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Раскрыта внешность неанонсированных «умных» часов Oppo Watch Free

Дата анонса неизвестна
В сети появились первые рендеры грядущих «умных» часов китайской компании Oppo.
Раскрыта внешность неанонсированных «умных» часов Oppo Watch Free

Согласно данным источников, новинку назовут Oppo Watch Free. Судя по опубликованному изображению, часы будут выполнены в металлическом корпусе с круглым дисплеем. Также можно обратить внимание на наличие оптического датчика для выявления частоты сердечных сокращений. Помимо прочего можно заметить и две клавиши, предназначенные для навигации.

На данный момент информация о технических особенностях, стоимости и дате анонса грядущей новинки — не раскрывалась. Можно предположить наличие датчика NFC, eSIM, а также возможность выявлять насыщение крови кислородом.

Нескольким ранее в сети назвали “умные” часы с самой плавной работой помимо Apple Watch. Ими, по мнению блогера Ice Universe, оказались Oppo Watch 2.