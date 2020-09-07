Наука и технологии
Сегодня 10:48
Раскрыта внешность самого дешевого смартфона Xiaomi Poco
Она будет идентична модели Poco X3 NFC
Известно, что уже сегодня компания Poco, принадлежащая Xiaomi, должна анонсировать смартфон Poco X3 NFC. Однако по словам источников, это не единственная новинка, которую разработал китайский производитель.
В частности, речь о самом дешевом смартфоне производителя. Как сообщается, внешний вид данной модели будет идентичен Poco X3 NFC, однако вместо четырех модулей камеры ее оснастят двумя. В сеть также утекло изображение грядущих новинок. Так, бюджетная модель на снимке расположена справа, тогда как в центре размещен Poco X3 NFC. Фронтальная часть, которая размещена слева, у смартфонов одинакова. На данный момент это все подробности о грядущем устройстве, которые были “слиты” инсайдерами.
Напомним, что официально представить Poco X3 NFC, тогда как уже завтра компания может анонсировать Poco M2.