Раскрыта внешность самого дешевого смартфона Xiaomi Poco

В частности, речь о самом дешевом смартфоне производителя. Как сообщается, внешний вид данной модели будет идентичен Poco X3 NFC, однако вместо четырех модулей камеры ее оснастят двумя. В сеть также утекло изображение грядущих новинок. Так, бюджетная модель на снимке расположена справа, тогда как в центре размещен Poco X3 NFC. Фронтальная часть, которая размещена слева, у смартфонов одинакова. На данный момент это все подробности о грядущем устройстве, которые были “слиты” инсайдерами.