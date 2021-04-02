Раскрыто благотворное влияние смеха на здоровье

Так, специалист отметила, что смех представляет из себя хорошую защитную реакцию на перенапряжение и умственную нагрузку.

”Когда человека переполняют положительные или отрицательные эмоции, от их излишков важно срочно избавиться — так сказать, дать организму разрядку”, — поделилась Игонина.

Также специалист раскрыла благотворное влияние смеха на здоровье. В частности, она рассказала, что с помощью смеха легкие насыщаются воздухом. Кроме того, он способствует нормализации артериального давления и помогает укрепить работу иммунной системы.

Психолог добавила, что самый искренний смех - детский, поскольку они не заботятся о мнении окружающих. В то же время, смеху у взрослого говорит о его открытости и безопасных и доверительных отношениях с окружающими.