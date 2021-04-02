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Сегодня в 08:24

Раскрыто благотворное влияние смеха на здоровье

Он полезен для иммунной системы и не только
Издание “Москва 24”пообщалось со специалистом Московской службы психологической помощи Екатериной Игониной на тему влияния смеха на здоровье.

Так, специалист отметила, что смех представляет из себя хорошую защитную реакцию на перенапряжение и умственную нагрузку.

”Когда человека переполняют положительные или отрицательные эмоции, от их излишков важно срочно избавиться — так сказать, дать организму разрядку”, — поделилась Игонина.

Также специалист раскрыла благотворное влияние смеха на здоровье. В частности, она рассказала, что с помощью смеха легкие насыщаются воздухом. Кроме того, он способствует нормализации артериального давления и помогает укрепить работу иммунной системы.

Психолог добавила, что самый искренний смех - детский, поскольку они не заботятся о мнении окружающих. В то же время, смеху у взрослого говорит о его открытости и безопасных и доверительных отношениях с окружающими.

Автор: Лилик Ми