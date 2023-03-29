Раскрыто число американцев, которые рискуют потерять работу из-за ИИ

Группа аналитиков компании проанализировала данные о профессиональных задачах в США и Европе и подсчитала, что генеративный ИИ может подвергнуть автоматизации 300 млн рабочих мест с полной занятостью по всему миру, если он реализует свои обещанные возможности.

Исследование также показало, что примерно две трети нынешних рабочих мест в той или иной степени подвержены автоматизации ИИ, а генеративный ИИ может заменить до четверти текущей человеческой рабочей силы.

Представители «белых воротничков», особенно юридические работники и административный персонал США, являются одними из наиболее вероятных жертв в будущем от новых инструментов ИИ. Речь идёт о 7% работников в Соединённых Штатах — около 11 млн человек.

В отчёте Goldman говорится, что широкое внедрение ИИ может привести к значительной экономии затрат на рабочую силу.