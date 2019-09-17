Раскрыто число российских компаний, у которых украли данные в 2019 году

За прошедшие 12 месяцев с утечками данных столкнулись 27% небольших российских компаний и 34% крупных. Об этом сообщается в отчёте компании «Лаборатории Касперского».

По небольшими понимаются компании, число сотрудников в которых не превышает 50 человек. Среди таких организаций показатель по утечкам значительно вырос по сравнению с результатами аналогичного исследования прошлого года — на 12 процентных пунктов.

Примерно такая же тенденция наблюдается и в крупном бизнесе: согласно опросу 2018 года, с утечкой столкнулась каждая четвёртая корпорация, а по итогам исследования 2019 года — уже каждая третья.

Эксперты отмечают, что меры, которые владельцы бизнеса принимают для того, чтобы избежать подобных инцидентов, не достаточны.

Руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Данкевич пояснил: «Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов. Тем не менее, утечка конфиденциальных данных может случиться и нанести ущерб компании любого масштаба».