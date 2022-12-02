Раскрыто число смертей среди детей из-за опасного TikTok-челленджа

Речь идёт о блэкаут-челлендже, участники которого должны намеренно вызвать у себя удушье. Оказалось, что за последние 18 месяцев число погибших детей достигло 15. Причём среди них были и те, кому не исполнилось и 12 лет.

В материале наших коллег сообщается, что американская полиция отказалась предоставлять журналистам отчёты, которые могли бы указать на причастность какой-либо другой соцсети к случившемуся. При этом ряд СМИ вполне конкретно называли TikTok виновным в произошедшем.

В свою очередь представители китайской платформы выступили с заявлением, согласно которому блэкаут-челлендж возник задолго до запуска соцсети. И информацию о нём можно найти во многих других источниках.