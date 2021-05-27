Наука и технологии
Сегодня в 13:04
Раскрыто количество выпитой российскими космонавтами переработанной мочи с 2019 по 2020 года
Оказалось, что достаточно много
В сети появились результаты достаточно интересного эксперимента «Сепарация». В рамках неё с 2018 по 2020 года отечественные космонавты на МКС пили и использовали в приготовлении воду, полученную из мочи.
Оказалось, что за это время было переработано 282 литра отхода жизнедеятельности. При этом воды из неё получилось всего 202 литра, пишет Lenta.ru. Специалисты отмечают, что полученная восстановленная вода «соответствует необходимым требованиям» и «была допущена для употребления экипажем с доочисткой в системе регенерации воды».
Напомним, что ранее на Международной космической станции обнаружили радиоактивное место. Оказалось, что в отсеках, где космонавты спят, доза радиации примерно на 30-40% выше, чем в других частях станции.