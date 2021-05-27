Раскрыто количество выпитой российскими космонавтами переработанной мочи с 2019 по 2020 года

Оказалось, что за это время было переработано 282 литра отхода жизнедеятельности. При этом воды из неё получилось всего 202 литра, пишет Lenta.ru. Специалисты отмечают, что полученная восстановленная вода «соответствует необходимым требованиям» и «была допущена для употребления экипажем с доочисткой в системе регенерации воды».

Напомним, что ранее на Международной космической станции обнаружили радиоактивное место. Оказалось, что в отсеках, где космонавты спят, доза радиации примерно на 30-40% выше, чем в других частях станции.