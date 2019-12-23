Наука и технологии
Сегодня 14:06
Раскрыто главное преимущество китайских истребителей над американскими
Речь о J-20
Китайское СМИ опубликовало репортаж, в рамках которого военные эксперты КНР рассказали о преимуществе истребителя пятого поколения J-20 ВВС Китая над американским F-35. По словам экспертов, одним из достоинств J-20 является “хранение”, а также удобство его обслуживания.
”Китайский истребитель-”невидимка” чрезвычайно удобен в обслуживании. Для него не нужно создавать какие-либо специальные ангары, как это делают американцы для своих F-35. В свою очередь это свидетельствует о том, что “стелс”-покрытие J-20 более устойчиво к внешним воздействием, чем покрытие американского истребителя пятого поколения”, - поделились мнением авторы.
В то же время авторы издания Sina назвали главным преимуществом J-20 способность быстро готовиться к полету, чего не было зафиксировано в американском истребителе.