Раскрыто главное преимущество китайских истребителей над американскими

”Китайский истребитель-”невидимка” чрезвычайно удобен в обслуживании. Для него не нужно создавать какие-либо специальные ангары, как это делают американцы для своих F-35. В свою очередь это свидетельствует о том, что “стелс”-покрытие J-20 более устойчиво к внешним воздействием, чем покрытие американского истребителя пятого поколения”, - поделились мнением авторы.

В то же время авторы издания Sina назвали главным преимуществом J-20 способность быстро готовиться к полету, чего не было зафиксировано в американском истребителе.