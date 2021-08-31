Раскрыто количество упражнений, перекрывающих вред от целого дня сидячей работы

Оказалось, что в среднем достаточно заниматься умеренной физической активностью в течение 40 минут, чтобы перекрыть негативное влияние сидячего рабочего дня, пишет BMJ Journals. Соответствующий вывод был сделан на основе метаанализа, базирующегося на девяти более ранних исследованиях в той же тематике.

Общее количество людей, принимавших участие во всех экспериментах, достигает 44 370 человек.

К умеренной физактивности учёные отнесли езду на велосипеде, быструю ходьбу и работу в саду. При этом учёные признали, что давать общую рекомендацию для всех возрастов достаточно сложно. Но в целом они предложили «метить» в 30-40 минут.