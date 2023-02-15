Раскрыто мероприятие, на котором покажут новейший пассажирский самолёт Ил-114

На данный момент самолёт собирается в Луховицах, работы продолжаются, опытные образцы дорабатываются.

Что интересно, изначально турбовинтовая модель Ил-114 была разработана ещё в 1980-х годах для замены семейства самолётов Ан-24. Новый же вариант Ил-114-300 с российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 совершил свой первый полёт в 2020 году.

Ожидается, что именно данное транспортное средства станет популярным выбором для внутренних авиалиний России благодаря своим возможностям короткого взлёта и посадки, что делает его идеальным для небольших региональных аэропортов.