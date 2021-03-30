Раскрыто название серийной подлодки, которая первой получит гиперзвуковое оружие «Циркон»

Оказалось, что с таким оружием дебютирует отечественная субмарина «Пермь» с заводским номером 155, пишут Известия. Подводная лодка была заложена ещё в 2016 года и с того момента не совершила ни одного спуска на воду.

Отметим, что «Пермь» является частью проекта 885М «Ясень-М», который в свою очередь является модернизированной версией проекта 885 «Ясень». Что интересно, специалисты заявляют, что как только «Циркон» будет установлен на первую субмарину, этой же ракетой начнут оснащать и последующие подводные лодки этого проекта.

Напомним, что испытания новейшего оружия должны закончиться уже в 2021 году. А на 2022 год запланированы серийные поставки.