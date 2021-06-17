Раскрыто негативное влияние космического туризма на Землю

Материал на эту тему появился в издании Mashable. Так, согласно опубликованным данным, ракеты, для осуществления взлета и посадки, сжигают огромное количество топлива, к примеру ракета SpaceX Falcon 9 сжигает керосин, тогда как для запуска НАСА (SLS) сгорает метан. Все это оказывает негативное влияние на атмосферу Земли.

По словам доцента физической географии в Университетском колледже Лондона Элоизы Маре, вне зависимости от того, какое топливо эксплуатируется в данном процессе, все запуски приводят к выделению большого количества тепла. Оно, в свою очередь, перемешивает азот в атмосфере, создавая разрушительный оксид азота.

“В зависимости от того, где они высвобождаются на высоте, эти оксиды азота могут либо способствовать образованию озона, либо истощению озона”, — поделилась специалист. Отмечается также, что в стратосфере, где озон выступает в роли защиты от ультрафиолетового излучения от солнца, это тепло способно уничтожать озон.