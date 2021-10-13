Раскрыто отличие единой вакцины от коронавируса и гриппа от «ЭпикВакКороны»

Несмотря на то, что средство до сих пор не поступило в массовое использование, представители новосибирского научного центра «Вектор» уже успели рассказать, чем их разработка будет отличаться от «ЭпиВакКороны». Об этом рассказали Известия.

Оказалось, что в основе новой вакцины лежат вирусы гриппа А и В. Именно в этом заключается главное различие их наработки от средства защиты исключительно от COVID-19.

Что интересно, специалисты также уточнили, что разрабатываемая ими вакцина будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и коронавирусной инфекции. Происходить это будет каждый сезон.