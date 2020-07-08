Раскрыто положительное влияние шоколада на иммунитет

По словам специалиста, шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов, что позволяет данному продукту считаться крайне полезным для улучшения работы иммунитета.

”Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов”, - объяснила Зародина. При этом эксперт все же отметила, что в силу наличия большого количества сахара, употреблять шоколад стоит в меру.

Также она отметила, что людям, желающим следить за своим здоровьем, следует отдавать предпочтение горькому шоколаду, поскольку в нем наибольшее количество какао-бобов. В свою очередь белый шоколад, который частенько ставят на один уровень с обыкновенным в плане полезности, как оказалось, не обладает какими-либо по-настоящему полезными свойствами.