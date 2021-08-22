Раскрыто самое опасное сочетание продуктов

Врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что если человек злоупотребляет этими продуктами, у него может сформироваться зависимости. Она приводит к тому, что человек начинает наслаждаться только той едой, в составе которой есть сахар и жир. Данная гипотеза была доказана в ходе эксперимента, проведенного на грызунах.

Так, в ходе научной работы специалисты поделили крыс на три группы. Первой давали обычный корм, вторым — колбасы, бекон, чизкейки и другие высококалорийные жирные блюда, однако есть им это позволялось всего час, в то время как третьи питались едой с сахаром и жиром в составе без ограничений. Впоследствии было установлено, что представители третьей группы увеличили вес почти в два раза. Но и это еще не все — также у них наблюдались поведенческие и физиологические изменения, подобные тем, с которыми сталкиваются наркоманы.