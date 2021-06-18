Раскрыто влияние марихуаны на мозг подростков

Согласно опубликованным данным, курение марихуаны влияет на мозг подростков так, что они начинают меньше рассуждать и принимать решения. Помимо прочего эта пагубная привычка влечет за собой ухудшение памяти по мере взросления.

Анализ сканов мозга показал, что из-за курения марихуаны истончается кора головного мозга. Это внешний слой центрального отдела нервной системы, который отвечает за мышление, восприятие и язык. Причем больше всего истончение было очевидно в областях мозга, связанных с рабочей памятью, вниманием и эмоциями.

По словам доцента Медицинского центра Вермонтского университета в Берлингтоне, ведущего исследователя Мэтью Альбо, уже к 19 годам у молодых людей с этой привычкой была зафиксирована неспособность оставаться сосредоточенными.

“Конопля влияет на нейроматерацию, в частности, в некоторых префронтальных областях, и это, в свою очередь, может повлиять на импульсивность - способность сосредоточиться и оставаться сфокусированным на задаче”, - поделился ученый.