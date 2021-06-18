Наука и технологии
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Раскрыто влияние марихуаны на мозг подростков

Спойлер: негативно
Ученые изучили сканы мозга 800 подростков, благодаря чему выяснилось, как курение марихуаны отражается на органе мышления.

Согласно опубликованным данным, курение марихуаны влияет на мозг подростков так, что они начинают меньше рассуждать и принимать решения. Помимо прочего эта пагубная привычка влечет за собой ухудшение памяти по мере взросления.

Анализ сканов мозга показал, что из-за курения марихуаны истончается кора головного мозга. Это внешний слой центрального отдела нервной системы, который отвечает за мышление, восприятие и язык. Причем больше всего истончение было очевидно в областях мозга, связанных с рабочей памятью, вниманием и эмоциями.

По словам доцента Медицинского центра Вермонтского университета в Берлингтоне, ведущего исследователя Мэтью Альбо, уже к 19 годам у молодых людей с этой привычкой была зафиксирована неспособность оставаться сосредоточенными.

Конопля влияет на нейроматерацию, в частности, в некоторых префронтальных областях, и это, в свою очередь, может повлиять на импульсивность - способность сосредоточиться и оставаться сфокусированным на задаче”, - поделился ученый.