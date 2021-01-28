Раскрыто влияние полнолуния на поведение людей

Так, согласно опубликованным данным, фаза Луны воздействует на режим сна человека. В частности, если обычно циклы сна у людей могут меняться на протяжении всего 29,5-дневного лунного цикла, то в дни перед полнолунием практически все люди ложатся позднее и уделяют сну меньше времени.

В рамках исследования ученые привлекли людей из города и из сельской местности. Они зафиксировали, что общее количество сна у участников колебалось в рамках лунного цикла в среднем от 46 до 58 минут, тогда как время засыпания могло меняться на 30 минут. В результате специалисты пришли к выводу, что колеблются циклы сна как у участников, проживающих в городе, так и сельских жителей. В то же время, на городских людей меньше влияют лунные фазы.

”И хотя эффект более заметен в сообществах без доступа к электричеству, эффект присутствует в сообществах, где есть электричество, включая студентов Вашингтонского университета”, - отметили исследователи.