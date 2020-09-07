Раскрыты цены и характеристики осенних новинок Huawei

Ну и конечно же инсайдеры не обошли стороной новые беспроводные наушники Huawei - Huawei Freebuds Pro. Наушники, как и твердили прежние утечки, будет представлено в трех цветовых вариантах: Carbon Black, Silver Frost и Ceramic White. Зато не подтвердились прежние слухи об их цене: согласно свежим данным, новинка будет продаваться по цене 180 евро, в то время как ранее речь шла о цене в 150 евро.