Раскрыты цены и характеристики осенних новинок Huawei
Так, например, если верить данным интернет-инсайдеров, новые “умные” часы Huawei Watch GT2 Pro будут доступны представлены сразу в двух цветах: Night Black и Nebula Grey. При этом размер OLED-дисплея новинки составит 1,39 дюймов при разрешении 454 х 454 пикселей. Оперативной памяти в устройстве будет 32 МБ, а постоянной - 4 ГБ. Часы получат GPS-модуль, защиту от воды и аккумулятор емкостью 455 мАч. Цена Huawei Watch GT2 Pro, несмотря на прошлые утечки, составит 300 евро, а не 280.
Появилась информация и о цене уже анонсированных ранее Huawei Watch Fit - часы на глобальном рынке будут продаваться по цене 130 евро. Напомним, что устройство представлено в нескольких цветовых вариантах (Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange и Sakura Pink) и имеет 1,64-дюймовый вытянутый AMOLED-дисплей с разрешением 280 x 456 пикселей.
Ну и конечно же инсайдеры не обошли стороной новые беспроводные наушники Huawei - Huawei Freebuds Pro. Наушники, как и твердили прежние утечки, будет представлено в трех цветовых вариантах: Carbon Black, Silver Frost и Ceramic White. Зато не подтвердились прежние слухи об их цене: согласно свежим данным, новинка будет продаваться по цене 180 евро, в то время как ранее речь шла о цене в 150 евро.
Анонс Huawei Watch GT2 Pro и Huawei Freebuds Pro ожидается 10 сентября, одновременно с флагманской линейкой смартфонов Mate 40.