Раскрыты цены на банковские данные россиян на черном рынке

Сообщается, что цена на личные данные жителей России зависит от ряда факторов, в числе которых детализация, актуальность и тип сведений. Так, она может стоить как небольших денег, так и достигать сотни тысяч рублей.

“Данные могут продавать как "пробив" на конкретного человека, так и оптом на тысячи и миллионы человек. Также стоимость зависит от наглости преступников”, — поделился начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.

По словам Дрозда, прибыльнее всего услуги “пробива” данных. Так, стоимость банковских “пробивов” начинается от 3,5 тысячи рублей — за эту цену можно выяснить номер карты клиента — и достигает 18 тысяч — столько может стоить выписка по номеру расчетного счета.