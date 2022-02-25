Раскрыты дисплей и процессор первого шлема дополненной реальности Apple

Наука и технологии
Сегодня в 17:50
1 мин.
Раскрыты дисплей и процессор первого шлема дополненной реальности AppleНеужели устройство всё же выйдет в этом году?
Под конец 2021 года в сети появилась информация, что Apple перенесла релиз своего первого AR-шлема на 2023 год. Но совсем недавно ряд авторитетных источников подтвердили — анонсу в 2022-м быть!
В пользу этого говорят и свежие слухи, которыми поделились инсайдеры. Так, по их словам, в основу устройства ляжет старый-добрый ARM-чип Apple M1. Его же купертиновцы используют в компьютерах Mac mini и MacBook, вышедших полтора года назад.
Также интернет-источники сообщают, что шлем получит microOLED-дисплей.
Напомним, что чуть раньше всплыла информация о том, что прямо сейчас Apple входит во второй раунд тестирования своей новинки. Это, в свою очередь, означает, что их релиз и вправду максимально близок.
Источник: Gizmochina