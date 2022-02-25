Раскрыты дисплей и процессор первого шлема дополненной реальности Apple

В пользу этого говорят и свежие слухи, которыми поделились инсайдеры. Так, по их словам, в основу устройства ляжет старый-добрый ARM-чип Apple M1. Его же купертиновцы используют в компьютерах Mac mini и MacBook, вышедших полтора года назад.

Также интернет-источники сообщают, что шлем получит microOLED-дисплей.

Напомним, что чуть раньше всплыла информация о том, что прямо сейчас Apple входит во второй раунд тестирования своей новинки. Это, в свою очередь, означает, что их релиз и вправду максимально близок.