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Раскрыты дизайн и цена конкурентов AirPods Pro от Huawei
Главное, что стоить они будут дешевле американского аналога
Уже совсем скоро, 10 сентября, ожидается новое мероприятие Huawei, на котором компания покажет множество различных новинок. В числе прочего, от китайского техногиганта ожидают и анонса новых беспроводных наушников FreeBuds Pro, которые должны стать конкурентами для флагманских AirPods Pro. К слову, дизайн именно этих китайских наушников, на пару с ценой, и был раскрыт в сети.
Так, согласно опубликованным интернет-инсайдерами данным, работать наушники будут на базе фирменного процессора для портативных устройств Huawei — Kirin A1 (ранее его уже использовали при создании Huawei FreeBuds 3). Также новинка будет поддерживать беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2, оснащаться сразу тремя микрофона и иметь батареи по 52,5 мАч в каждом наушнике. Выглядеть устройства будут следующим образом (на выбор будет иметься три цвета: белый, черный и серебристый):
Помимо информации о “желез” FreeBuds Pro и их внешнего вида, источник также сообщил, что в продажу наушники поступят в начале октября, а их цена будет находиться на уровне 150 евро или чуть более 13 тыс рублей.