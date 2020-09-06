Раскрыты дизайн и цена конкурентов AirPods Pro от Huawei

Так, согласно опубликованным интернет-инсайдерами данным, работать наушники будут на базе фирменного процессора для портативных устройств Huawei — Kirin A1 (ранее его уже использовали при создании Huawei FreeBuds 3). Также новинка будет поддерживать беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2, оснащаться сразу тремя микрофона и иметь батареи по 52,5 мАч в каждом наушнике. Выглядеть устройства будут следующим образом (на выбор будет иметься три цвета: белый, черный и серебристый):