Раскрыты два способа снизить количество спам-звонков

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Раскрыты два способа снизить количество спам-звонковДля этого существуют специальные программы
Радио Sputnik взяло интервью у директора по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александра Дворянского, в рамках которого он назвал сразу два способа, которые позволят снизить количество спам-звонков на смартфон.
В первую очередь пользователям необходимо перестать указывать свой номер телефона на непроверенных сайтах. Это и является первым способом снизить количество спам-звонков.
“Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не "светить", тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его”, — поделился эксперт.
Еще одним способом снизить объем назойливых звонков от мошенников стало использование блокировщиков звонков или определителя вызова.
Источник: Sputnik