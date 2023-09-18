Раскрыты главные новинки Apple, припасённые для 2024 года

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, известный своей точностью в прогнозах о продуктах бренда, поделился информацией о том, что ждёт пользователей в 2024 году.

Vision Pro и «Реальность 2.0»

Первой в списке идёт Vision Pro — гарнитура дополненной и виртуальной реальности. Ожидается, что она появится в продаже в I квартале 2024 года. Устройство, по всей видимости, станет магнитом для розничных магазинов Apple, привлекая туда любопытных покупателей.

Apple Watch Series X и «Здоровье»

Компания также планирует обновить линейку Apple Watch, которая в следующем году отметит свой 10-летний юбилей. Новые часы получат обновленный дизайн и функции, связанные с мониторингом здоровья.

iPad Pro и «MacBook-стиль»

iPad Pro обеих размерностей получат OLED-дисплеи, а чехол-клавиатура Magic Keyboard станет более металлическим, напоминая стиль MacBook.

Процессоры и iPhone 16

Все компьютеры Apple перейдут на процессоры M3. Кроме того, iPhone 16 получит экраны увеличенной диагонали, что станет первым подобным обновлением за многие годы.

Искусственный Интеллект

Гурман также утверждает, что искусственный интеллект будет ключевым направлением для Apple в 2024 году, особенно в носимой электронике.

Таким образом, Apple готовит целый ряд инноваций, которые, безусловно, привлекут внимание пользователей.