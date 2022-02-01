Раскрыты главные симптомы «тихого» варианта омикрона

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Раскрыты главные симптомы «тихого» варианта омикронаСтоит быть аккуратнее, если обнаружите их у себя
Всё чаще люди сталкиваются с непривычным вариантом коронавируса — «тихим» омикроном. О том, как распознать его у себя, рассказали специалисты Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.
По их словам, симптомы «скрытого омикрона», схожи с симптомами изначального штамма, но, разумеется, имеют и свои отличительные особенности. К таковым, в первую очередь, относятся высокую температуру, непрерывный кашель, а также потерю либо изменение обоняния или вкуса.
Отметим, что ещё ранее в январе специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал о скрытой разновидности омикрон-штамма COVID-19. Он заявил, что новая вариация получила название BA.2.
Оказалось, что при его обнаружении, традиционные тесты на наличие COVID-19 дают как положительный, так и отрицательный результат. При этом они неспособны определить вариант инфекции.
Источник: Express