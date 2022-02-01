Раскрыты главные симптомы «тихого» варианта омикрона

По их словам, симптомы «скрытого омикрона», схожи с симптомами изначального штамма, но, разумеется, имеют и свои отличительные особенности. К таковым, в первую очередь, относятся высокую температуру, непрерывный кашель, а также потерю либо изменение обоняния или вкуса.

Отметим, что ещё ранее в январе специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал о скрытой разновидности омикрон-штамма COVID-19. Он заявил, что новая вариация получила название BA.2.

Оказалось, что при его обнаружении, традиционные тесты на наличие COVID-19 дают как положительный, так и отрицательный результат. При этом они неспособны определить вариант инфекции.