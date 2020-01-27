Раскрыты характеристики более дешевой альтернативы Mi Band 4 от Xiaomi
На данный момент девайс разрабатывается под кодовым названием Redmi Band, но ближе к анонсу будет выбрано полноценное коммерческое имя для нового устройства. Также, если верить данным достоверных источников, браслет предоставит выбор различных циферблатов, при этом на дисплей новинки сможет выводиться различная информация о звонках, сообщениях, а также прогноз погоды и прочие данные.
Вообще, Redmi Band по своим возможностям будет максимально похож на старшего брата в лице Mi Band 4, правда в отличие от продукта Xiaomi, девайс от Redmi будет продаваться всего лишь за 14 долларов. Что же касательно даты анонса новинки, то о ней пока никакой информации нет. Можно лишь предположить, что Redmi Band представят одновременно с грядущим Redmi Note 9 в феврале-марте текущего года.