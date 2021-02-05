Раскрыты характеристики и сверхвысокая цена первого VR-шлема Apple

В свою очередь по «железу» новинка обещает оказаться бомбой. Мало того, что в него встроят LIDAR-сенсор для сканирования пространства вокруг (на манер последних iPad Pro и iPhone 12 Pro), так ещё и каждый из его мини-дисплеев будет иметь разрешение 8К.

В основу шлема ляжет процессор M1. Это тот самый чип, который компания установила в MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, представленные в конце 2020 года.

Как скоро Apple анонсирует свой первый VR-шлем — доподлинно неизвестно. Но слухи гласят, что случится это уже в 2022 году.