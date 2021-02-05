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Наука и технологии
Сегодня в 11:17

Раскрыты характеристики и сверхвысокая цена первого VR-шлема Apple

Судя по всему, компания готовит очередную революцию
На днях интернет-инсайдеры рассказали о том, каким примерно будет первый VR-шлем Apple, а также поделились сведениями о его цене. Сейчас же появились новые слухи, которые разбивают предыдущие и говорят, что новинка будет куда дороже, чем предполагалось ранее.

Так, судя по данным анонимных источников, приближённых к Apple, VR-шлем компании будет продаваться примерно за 3000 долларов. При этом устройство получит схожие с Apple Watch сменные «ремешки», а также сетчатый материал, который ранее уже встречался в колонках HomePod, пишет The Verge.

Дизайн шлема на основе данных от инсайдеров

The Information

В свою очередь по «железу» новинка обещает оказаться бомбой. Мало того, что в него встроят LIDAR-сенсор для сканирования пространства вокруг (на манер последних iPad Pro и iPhone 12 Pro), так ещё и каждый из его мини-дисплеев будет иметь разрешение 8К.

В основу шлема ляжет процессор M1. Это тот самый чип, который компания установила в MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, представленные в конце 2020 года.

Как скоро Apple анонсирует свой первый VR-шлем — доподлинно неизвестно. Но слухи гласят, что случится это уже в 2022 году.