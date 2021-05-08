Раскрыты характеристики неанонсированного телевизора Xiaomi Redmi

Так, упоминание о неанонсированном телевизоре нашлось в разделе Google Play Console для разработчиков. Благодаря нему и были обнародованы некоторые технические особенности новинки. В частности, выяснилось, что работать телевизор под кодовым названием Tarzen будет на базе процессора MediaTek T31 с операционной системой Android 10. Разрешение экрана, в свою очередь, составит 1920х1080 пикселей.