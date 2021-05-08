Наука и технологии
Сегодня в 09:24
Раскрыты характеристики неанонсированного телевизора Xiaomi Redmi
Дата анонса не сообщается
Проверенный информатор Мукул Шарма сообщил, что уже в скором времени Xiaomi Redmi анонсирует новую линейку “умных” телевизоров. Характеристики одной модели из новой серии, в свою очередь, были раскрыты уже сейчас.
Так, упоминание о неанонсированном телевизоре нашлось в разделе Google Play Console для разработчиков. Благодаря нему и были обнародованы некоторые технические особенности новинки. В частности, выяснилось, что работать телевизор под кодовым названием Tarzen будет на базе процессора MediaTek T31 с операционной системой Android 10. Разрешение экрана, в свою очередь, составит 1920х1080 пикселей.
Помимо прочего, в источнике говорится о том, что телевизор получит 2 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что стоимость новинки не будет высокой.