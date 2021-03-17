Наука и технологии
Сегодня в 10:04
Раскрыты характеристики новых "умных" часов Samsung Galaxy Watch 4
Выяснилось, какой аккумулятор получит новинка
Незадолго до анонса в сети появились характеристики новых “умных” часов южнокорейского гиганта Samsung - Galaxy Watch 4.
Так, часы прошли сертификацию китайского регулятора 3C, благодаря чему и выяснились некоторые подробности модели. Часы прошли процедуру под модельным номером SM-R880. Известно, что версия на 41 мм будет оснащена аккумулятором на 240 мАч. Часам также приписывают способность выявлять уровень глюкозы и уровень кислорода в крови. Предполагается также, что они смогут снимать электрокардиограмму. Возможно, в этих часах Samsung откажется от собственной ОС в пользу Android.
Официально представить Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 4 могут как в начале апреля, так и в июне текущего года. В то же время, прохождение сертификации намекает на более скорый анонс.