Раскрыты характеристики, внешность и цена "умных" часов для геймеров Nubia

Некоторыми подробностями поделился исполнительный директор Nubia Ни Фей (Ni Fei). В частности, он разместил в социальной сети Weibo изображение грядущей новинки. Также он раскрыл и характеристики “умных” часов для игроков. По его словам, гаджет оснастят круглым 1,39-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 454 х 454 пикселя. Предполагается, что они также получат ОС RTOS (Real-Time Operating System), модуль для отслеживания частоты сердечных сокращений и пульсоксиметр.

Предварительная стоимость Nubia Red Magic Watch - 155 долларов. Ожидается, что анонсируют “умные” часы вместе с игровым смартфоном Red Magic 6 в начале марта, а именно 4 числа.