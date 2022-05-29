Раскрыты ключевые отличия новейшей российской ракеты «Сармат» от «Воеводы»Местами они отличаются принципиально
Но между ними есть множество отличий, ряд из которых являются ключевыми. О них рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Первое бы я назвал — это укороченный активный участок траектории, второе — это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, которая позволяет иметь большое количество боевого оснащения.
Ещё одним «важным отличием» эксперт назвал защищенность «Сармата» «с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок».
Напомним, что ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин также сравнивал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету с предшественницей. Тогда он отмечал, что «Сармат», в сравнении с «Воеводой», способна поражать цели на практически неограниченных дальностях.