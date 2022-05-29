Раскрыты ключевые отличия новейшей российской ракеты «Сармат» от «Воеводы»

Ещё одним «важным отличием» эксперт назвал защищенность «Сармата» «с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок».

Напомним, что ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин также сравнивал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету с предшественницей. Тогда он отмечал, что «Сармат», в сравнении с «Воеводой», способна поражать цели на практически неограниченных дальностях.