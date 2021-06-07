Раскрыты лекарства, повышающие риск солнечного ожога

Так, например, к повышению фоточувствительности приводят такие лекарства как сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны. При этом такой же эффект можно ждать и от нестероидных противовоспалительных средств, таких как ибупрофен и другие, передаёт слова РИА Новости.

Что интересно, в зоне риска солнечных ожогов оказались и люди с тонкой светлой кожей, дети, а также «носители» родинок и родимых пятен. Эту информацию сложно назвать каким-то открытием, но врач решила в очередной раз напомнить об этом.

В связи со всем вышеописанным, Жукова посоветовала проконсультироваться со своим врачом, прежде чем начать употребление тех или иных лекарств.