Раскрыты лидеры по утечкам данных российских пользователей

Оказалось, что в числе «лучших» оказались сервисы доставки и розничные сети, на долю которых пришлось 34% и 14% инцидентов соответственно. В отчёте также отмечается, что всего за 2022-й было зафиксировано 168 значительных утечек баз данных, в результате которых было скомпрометировано почти 300 млн пользовательских данных и 48 млн паролей.

Специалисты «Лаборатории Касперского» уточнили, что большинство утечек были вызваны кибератаками на крупные предприятия. Они также ожидают рост числа утечек данных на 20%, в 2023 году. Причём «особой мишенью» станет сектор розничной торговли.

Стоит отметить, что помимо пользовательских данных, в результате взломов вскрывалась информация о сотрудниках, включая названия должностей, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов и финансовые данные.