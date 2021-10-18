Раскрыты методы избавиться от осенней сонливости

Врач подчеркнул, что причин у дневной сонливости может быть несколько, в том числе и сокращение светового дня. Он также отметил, что чем меньше света, тем больше вероятность возникновения депрессии, которая в том числе может проявляться и в виде сонливости.

Врач раскрыл три способа избавиться от дневной сонливости. Так, первым является моментальный, вторым — долгосрочный, а для третьего характерен прием определенных препаратов.

“Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб – это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ. Если сонливость дольше одного дня, то начать надо с того, чтобы спать не менее семи часов ночью”, — поделился Полуэктов, добавив, что если данные методы не помогли избавиться от сонливости — следует обращаться к врачу.

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