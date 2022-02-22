Раскрыты мошеннические схемы, приуроченные к 23 февраля и 8 марта

Раскрыты мошеннические схемы, приуроченные к 23 февраля и 8 мартаБудьте аккуратнее в эти дни
О том, какие обманные схемы особенно популярны в День защитника отечества и Международный женский день, рассказал руководитель группы анализа и расследований Центра мониторинга компании Angara Security Никита Струков.
По словам специалиста, в такие праздники мошенники, как правило, атакуют противоположный пол — именно тех, кто будет дарить подарки.
Самыми распространенными схемами мошенничества в канун праздников традиционно являются фишинговые атаки: почтовые и SMS-рассылки, сообщения в соцсетях и мессенджерах, закупка рекламных объявлений в интернете. Каждое такое сообщение ведет пользователя на мошеннический сайт или форму оплаты. И там, и там будут использоваться элементы фирменного стиля компаний, которым доверяют люди.
Так, накануне 23 февраля преступники будут имитировать бренды, выпускающие мужские товары для ухода за собой, спорта и рыбалки. Перед 8 марта же они будут выдавать себя за известные бренды косметики, парфюмерии, нижнего белья, ювелирных украшений и доставки цветов.