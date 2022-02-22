Раскрыты мошеннические схемы, приуроченные к 23 февраля и 8 марта

О том, какие обманные схемы особенно популярны в День защитника отечества и Международный женский день, рассказал руководитель группы анализа и расследований Центра мониторинга компании Angara Security Никита Струков.

По словам специалиста, в такие праздники мошенники, как правило, атакуют противоположный пол — именно тех, кто будет дарить подарки.