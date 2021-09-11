Раскрыты негативные последствия отказа от яиц

Так, если полностью отказаться от яиц, то человеческий организм перестанет получать фолиевую кислоту, фосфор, селен, кальций и цинк — очень важные в процессе жизнедеятельности вещества. Также те, кто перестаёт питаться яйцами, начинают чаще ощущать чувство голода, сообщает ИноСМИ.

Что же до отрицательных сторон продукта, то при их употреблении повышается уровень холестерина, а также увеличивается шанс развития сахарного диабета второго типа. Правда, если человек ограничивается лишь 1-3 яйцами в день, то у него наоборот становится больше «хорошего» холестерина, то есть липопротеинов высокой плотности.