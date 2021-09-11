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Раскрыты негативные последствия отказа от яиц

А также минусы их употребления
Оказалось, что яйца — одновременно и очень полезный, и достаточно вредный продукт. Об обеих этих сторонах продукта рассказали эксперты.
Раскрыты негативные последствия отказа от яиц

Так, если полностью отказаться от яиц, то человеческий организм перестанет получать фолиевую кислоту, фосфор, селен, кальций и цинк — очень важные в процессе жизнедеятельности вещества. Также те, кто перестаёт питаться яйцами, начинают чаще ощущать чувство голода, сообщает ИноСМИ.

Что же до отрицательных сторон продукта, то при их употреблении повышается уровень холестерина, а также увеличивается шанс развития сахарного диабета второго типа. Правда, если человек ограничивается лишь 1-3 яйцами в день, то у него наоборот становится больше «хорошего» холестерина, то есть липопротеинов высокой плотности.