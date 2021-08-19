Раскрыты неожиданные последствия перенесённого COVID-19

Так, например, к таковым относится изменение состояния ногтей человека — на них могут появиться отчётливые горизонтальные линии, углубления у основания или красные пятна под ними, сообщает The Mirror.

Ещё одним признаком перенесённой коронавирусной инфекции может стать смена цвета кончиков ногтей на оранжевый или даже их выпадение. В таком случае, по словам специалистов, стоит обратиться за помощью к врачу.

Что интересно, ранее ведущий исследователь симптомов COVID-19 Королевского колледжа Лондона Тим Спектор уже заявлял, что наличие коронавируса можно определить по появлению широких белых линий по центру ногтей.