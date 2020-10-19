Раскрыты новые болезни любителей есть много сладкого

Так, по мнению специалистов, чрезмерное употребление сахара может быть связано с такими состояниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, сообщает научный портал MedicalXpress. Исследование ученых продемонстрировало, что фруктоза и мочевая кислота (оба напрямую связаны с сахаром) увеличивают риск расстройств поведения. Фруктоза, например, тратит энергию организма, что в свою очередь приводит к активации в человеке режима поиска пищи, аналогичную возникающей при голодании.

Таким образом, гиперактивация данного процесса может вызвать импульсивное поведение, что в свою очередь варьируется от обычного СДВГ до биполярного расстройства или даже агрессии.

Напомним, что согласно имеющимся данным, за последние 100 лет потребление фруктозы резко возросло.