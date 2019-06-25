Раскрыты новые лечебные свойства марихуаны

Новое исследование учёных из Университета Квинсленда обнаружили новую пользу, которую может приносить каннабидиол. Как оказалось, его можно использовать в качестве антибиотика.

Соединение под названием каннабидиол содержится в конопле. Он одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для использования в качестве лекарства от эпилепсии.

Теперь установлено, что каннабидиол эффективен против широкого спектра грамположительных бактерий. Он может справляться в том числе с бактериями, которые не поддаются другим антибиотикам. В отличие от обычных антибиотиков, он не вызывает у бактерий привыкания и не теряет эффективности даже после длительного лечения. Кроме того, каннабидиол способен уничтожать сложно разрушающиеся обычными методами биопленки из микробов.