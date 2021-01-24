Раскрыты новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 6

Детали о грядущей новинке раскрылись благодаря коду приложения Zepp. Так, согласно опубликованным данным, компания выпустить две модификации фитнес-браслета - с модулем NFC и без. Помимо прочего выяснилось, что в гаджете появится поддержка голосового ассистента Alexa и пульсоксиметр.

Xiaomi Mi Band 6 будет иметь экран больше, чем у предшественника. Также в коде было найдено упоминание GPS, однако на данный момент источники не спешат приписывать наличие приемника браслету. Известно еще и о том что компания представит новое приложение Pomodoro Tracker, с помощью которого можно будет следить за статистикой сна непосредственно в устройстве.