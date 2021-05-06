Раскрыты новые подробности о неанонсированных беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds 2

Так, по данным информаторов, анонс новых наушников намечен на это лето. Предполагается, что случится это в июле или в августе. Отмечается, что вместе с ними компания представит свои новые смартфоны, а именно модели Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE. Источники сообщают, что Samsung Galaxy Buds 2 будет доступны в четырех оттенках: белом, черном, фиолетовом и зеленом.

Что интересно, наушники можно будет купить отдельно или же получить бесплатно при оформлении предзаказа на новые смартфоны Samsung. Предварительная стоимость — 170 евро или около 15 тыс рублей.