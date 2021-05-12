Раскрыты новые подробности о VR-шлеме для PlayStation 5

Источники заявляют, что свежие подробности о PS VR 2 были получены от ряда инсайдеров. Так, согласно опубликованным данным, шлем оснастят двумя экранами, каждый из которых будет иметь разрешение 2000 х 2040 пикселей. Помимо прочего гаджет оснастят системой отслеживания взгляда. Также устройству приписывают наличие системы обратной связи. Предполагается, что она будет такой же, как в фирменных джойстиках Sony — DualSense.

Отмечается, что подключать PS VR 2 можно будет с помощью USB-C. Ранее представители Sony рассказали, что ждать шлем виртуальной реальности нового поколения в этом году не стоит.