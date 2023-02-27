Раскрыты ограничения AR/VR-шлема Apple из-за использования фирменного процессора M2

За это время стало известно потенциальное название девайса — Reality Pro. Есть также информация о том, какой процессор будет использоваться в шлеме. Предположительно, им окажется ARM-чип Apple M2, используемый в последнем поколении MacBook Air.

Теперь же, благодаря Марку Гурману из Bloomberg, мы знаем, что гарнитура не потребует присутствия iPhone во время первичной настройки или для выполнения сложных задач, как это реализовано в тех же часах Apple Watch.

Рассказал Гурман и об ограничениях, которые принёс чип M2. Из-за него, например, Reality Pro не получит достаточно мощную графику, чтобы обеспечить реалистичные VR-изображения в групповых чатах FaceTime.

Точнее, такие изображения появится, но лишь для двух собеседников — большее количество M2 просто «не вытянет». Правда, Apple планирует добавить более мощные M3 и M4 в будущую версию гарнитуры, что позволит компании реализовать изначальную задумку.

Напомним, что по последним данным анонс первого AR/VR-шлема яблочной корпорации состоится уже летом 2023 года, в рамках ежегодной конференции WWDC.