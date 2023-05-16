Раскрыты особенности головной боли при раке

«Больше всего люди страдают от головной боли из-за напряжения», — заявил Евдокимов. Мигрени также доставляют массу неприятностей, а иногда боли происходят после травм. «Если вы упали и ударились головой, головная боль может появиться позже».

Но что ещё более тревожно, так это то, что головные боли могут быть связаны с более серьёзными заболеваниями, такими как рак. В этом случае симптомы заболевания могут нарастать постепенно.

«Человек даже не всегда замечает проблему, просто обезболивающие лекарства перестают помогать со временем. Когда становится очевидным, что что-то не так, обычно уже слишком поздно», — отметил специалист.

Врач настоятельно призвал всех нас не игнорировать данные сигналы и обязательно пройти обследование при увеличении боли.