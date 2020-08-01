Раскрыты особенности грядущих "умных" часов Xiaomi Amazfit Band 6

Судя во всему, Amazfit Band 6 представляет из себя улучшенную модификацию недавнего Mi Band 5. Так, новинка, в отличии от вышеназванной модели, получила пульсоксиметром, а также поддержку голосового ассистента Amazon Alexa и штырьковый разъем для зарядки вместо магнитного.