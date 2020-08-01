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Раскрыты особенности грядущих "умных" часов Xiaomi Amazfit Band 6
Улучшенная версия Mi Band 5
На просторах каталога китайских интернет-магазинов были обнаружены неанонсированные “умные” часы Xiaomi Amazfit Band 6, благодаря чему были раскрыты технические особенности грядущего устройства.
Судя во всему, Amazfit Band 6 представляет из себя улучшенную модификацию недавнего Mi Band 5. Так, новинка, в отличии от вышеназванной модели, получила пульсоксиметром, а также поддержку голосового ассистента Amazon Alexa и штырьковый разъем для зарядки вместо магнитного.
Известно, что Amazfit Band 6 оснастили 1,1-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 126 х 294 пикселя. Аккумулятор устройства имеет емкость 125 мАч, благодаря чему время автономной работы в стандартном режиме составляет порядка 15 дней, тогда как режим энергосбережения увеличивает этот срок еще на 10 дней.