Раскрыты параметры новейшей китайской ракеты. Она позволит выводить целые орбитальные станции в космос за раз

Теперь же стало известно, что местные инженеры определились с параметрами собственной гигантской тяжёлой ракеты Long March 9 («Чанчжэн-9»). Более того, они планируют впервые запустить её уже в 2030 году.

По словам 85-летнего академика Лонг Лехао, диаметр новой сверхтяжёлой китайской ракеты составит 10,6 м, а высота – почти 110 м. При этом в плане грузоподъемности новинка будет на шаг впереди американских ракет Saturn V и Space Launch System.

Последняя, например, использовалась NASA в рамках недавнего запуска космического корабля Orion к Луне.

Вместе с тем господин Лонг также рассказал, что Long March 9 войдёт в число лучших по части вывода полезной нагрузки в космос. В качестве примера он привёл способность ракеты вывести за раз 150 тонн полезной нагрузки. Это сопоставимо с массой всей китайской орбитальной станции.