Раскрыты первые подробности смарт-часов Apple Watch Ultra 3

Первая модель линейки была представлена в 2022 году как устройство, предназначенное для экстремальных условий, таких как альпинизм или глубоководное погружение.

Отличительными чертами этой модели являются увеличенный размер корпуса в 49 мм и улучшенная продолжительность работы батареи по сравнению с прочими Apple Watch.

По информации известного аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует выпустить новую версию Apple Watch Ultra в этом году. Однако, по словам эксперта, новая модель «почти не будет отличаться» по функционалу от текущего поколения.

Конкретные детали о возможностях новой модели пока не уточняются. Среди слухов об Apple Watch X (или серии 10), предполагается, что они будут оснащены датчиком кровяного давления и смогут определять апноэ во сне. Возможно, подобные функции появятся и в Apple Watch Ultra 3.